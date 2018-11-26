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أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة تفتح باب التقديم في TechWomen أمام المصريات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:14 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية تفتح باب تعلم الرياضيات امام نساء مصر
محمود نوفل
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فتح باب التقديم في برنامج" TechWomen أمام النساء المصريات لراغبات في دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، مشيرة الي اخر موعد للمشاركة في هذا البرنامج هو السادس عشر من يناير القادم.

ويعمل برنامج TechWomen على تمكين ودعم الجيل التالي من القيادات النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من إفريقيا ووسط وجنوب آسيا والشرق الأوسط من خلال تزويدهم بالفرص والفرصة اللازمة للمضي قدمًا في حياتهم المهنية ، الأحلام ، وتلهم النساء والفتيات في مجتمعاتهن.

ومن خلال الإرشاد والتبادل ، يعزز برنامج TechWomen القدرة المهنية للمشاركين ، وتزيد من التفاهم المتبادل بين الشبكات الرئيسية للمهنيين ، وتوسع اهتمام الفتيات بالمهن المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عن طريق تعريضهن لنماذج يحتذى بها.
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