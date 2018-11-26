أحمد أيوب: كنت سأحصل على فرصة تدريب الأهلي في هذه الحالة

أكد أحمد أيوب، مدرب عام النادي الأهلي السابق، أنه كان متاحا له تدريب الأهلي بصفة مؤقتة في مرحلة انتقالية، بعد رحيل كل من محمد يوسف وجارديو، وفتحي وزيزو.



وقال أيوب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان من المفترض لو هناك نية لخلق كوادر جديدة، أن اخد فرصة، لكن كان هناك فكر معين وهذه حرية شخصية لهم".



وعن الصخب الإعلامي قال: "المدرب يحتاج أن يكون بجانبه مجموعة تدعمه من الوسط الرياضي، لكني خايب في هذه النقطة، لأن أمورا شخصية تقدر تغيرها، لكن عند سن معين يصبح الأمر صعبًا".