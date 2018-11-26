نور: مصدر الثقة للشخص يتكون بمرور السنوات.. فيديو

قالت الفنانة نور، إن مصدر الثقة للشخص يتكون من خلال السنوات، موضحه: "ثقتي بنفسي اتبنت مع السنين، وطبعا مكنتش نفس الثقة في الأول".
وأضافت "نور"، خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"،: "لما بتنجح بيكون عندك ثقة زيادة، لما تكون عارف إنك بتعمل إللي عليك ومش غلطان، لما بتوصل لمرحلة إن أنا مش بقدر أمثل علشان الناس تستلطفني".
وأوضحت: "أنا معروف عن إني مبحبش الشوبينج وبكرهه جدا، ومش بشغل نفسي بالحسد، لأن ربنا موجود وهو اللي بيحمي".
وأضافت "نور"، خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"،: "لما بتنجح بيكون عندك ثقة زيادة، لما تكون عارف إنك بتعمل إللي عليك ومش غلطان، لما بتوصل لمرحلة إن أنا مش بقدر أمثل علشان الناس تستلطفني".
وأوضحت: "أنا معروف عن إني مبحبش الشوبينج وبكرهه جدا، ومش بشغل نفسي بالحسد، لأن ربنا موجود وهو اللي بيحمي".