نور: مصدر الثقة للشخص يتكون بمرور السنوات.. فيديو

قالت الفنانة نور، إن مصدر الثقة للشخص يتكون من خلال السنوات، موضحه: "ثقتي بنفسي اتبنت مع السنين، وطبعا مكنتش نفس الثقة في الأول".



وأضافت "نور"، خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"،: "لما بتنجح بيكون عندك ثقة زيادة، لما تكون عارف إنك بتعمل إللي عليك ومش غلطان، لما بتوصل لمرحلة إن أنا مش بقدر أمثل علشان الناس تستلطفني".



وأوضحت: "أنا معروف عن إني مبحبش الشوبينج وبكرهه جدا، ومش بشغل نفسي بالحسد، لأن ربنا موجود وهو اللي بيحمي".

