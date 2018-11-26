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رياضة

أحمد أيوب: حققنا هدفنا مع الأهلي بنسبة 95%

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:58 ص
أحمد أيوب، المدرب
أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي السابق
حسن العمدة
أكد أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي السابق، أن جهاز حسام البدري حقق الهدف المطلوب بنسبة 95%، في الموسم الماضي.

وقال أيوب في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تحقيق البطولة من عدمها يعتمد على عدة عوامل مثل التوفيق، لكننا حققنا الهدف بنسبة 95%، بعد التتويج بالدوري، والوصول لنهائي الكأس، وكنا نحقق نتائج قوية في الأدوار الاقصائية".

وأكمل: "لم نقم بإراحة اللاعبين لأنه سيكون بشكل مفاجئ قبل بداية الأدوار الحاسمة، وكان يجب المحافظة عليهم".
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