أحمد أيوب: حققنا هدفنا مع الأهلي بنسبة 95%

أكد أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي السابق، أن جهاز حسام البدري حقق الهدف المطلوب بنسبة 95%، في الموسم الماضي.



وقال أيوب في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تحقيق البطولة من عدمها يعتمد على عدة عوامل مثل التوفيق، لكننا حققنا الهدف بنسبة 95%، بعد التتويج بالدوري، والوصول لنهائي الكأس، وكنا نحقق نتائج قوية في الأدوار الاقصائية".



وأكمل: "لم نقم بإراحة اللاعبين لأنه سيكون بشكل مفاجئ قبل بداية الأدوار الحاسمة، وكان يجب المحافظة عليهم".