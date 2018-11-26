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أخبار البلد

أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:44 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين ووزيرة الهجرة
طارق موسى
أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن معرض عقارات مصر بلندن EPS، يعد أكبر نافذة ترويجية للسوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية.

وأضاف فى كلمة له - على هامش فعاليات معرض عقارات مصر بلندن EPS الذي يقام في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٦ نوفمبر الجاري وتنظمه مؤسسة الأهرام بقاعة اكسل للمعارض بلندن تحت رعاية رئيس الوزراء ومشاركة وزارة الإسكان المصرية - أن المعرض يؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من النجاح فى المجال العقاري، الذى يأتى متماشيا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج، والتى يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار جهوده الكبيرة لإيجاد منافذ لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار "أبو العينين" إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للعاصمة الادارية، إنما تؤكد نشاطه الملحوظ فى هذا المجال لإحداث تنمية عقارية في جميع مدن مصر، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية للاستثمارات.
أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور
أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور
أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور
أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور
أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور
أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور
أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور
أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور
أبو العينين: معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي.. فيديو وصور
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