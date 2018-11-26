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شادي محمد: لم أنتخب الخطيب عن قناعة شخصية .. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
شادي محمد و محمود
شادي محمد و محمود الخطيب
حسام الحارتي
عبر شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، عن حزنه الشديد لخسارة القلعة الحمراء بطولتين متتاليتين معلقا: "فيه فرق أخسر بس ألعب كرة ولكن هذا لم يحدث من اللاعبين الحاليين".

وأضاف شادي في تصريحات هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين أن من يضع روشتة النادي الأهلي أولاده ومجلس إدارته.

وتابع: "الناس تستضيف شادي في الإعلام لأنه كان ضد محمود الخطيب في الانتخابات، اسمحوا لي إن عمري ما هغلط في الخطيب".

وأكد أنه لم يكن ضد الخطيب وعن قناعة شخصية، ولكن علينا دعمه ومساندته لاجتياز المرحلة الحالية"، موضحا أنه رأى مواقف أدبية من المهندس محمود طاهر جعلته يسانده في الانتخابات قائلا: "أنا ابن بلد واعرف في الأصول".

وعبر نجم الأهلي السابق عن استغرابه، من تغير توجهات البعض من دعم الخطيب إلى الهجوم عليه الآن، متابعا: "أنا بقول لازم نحط أيدينا على الأخطاء الحقيقية واللي يعمل كده ولاد الأهلي اللي لبسوا فانلته".
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