نورعن عدم ارتباطها بشخص من الوسط الفني: مجاليش حد.. فيديو

علقت الفنانة نور عن سبب عدم ارتباطها بأحد من داخل الوسط الفني، قائلة: "مش حكاية مفكرتش دا نصيب، ومجاليش حد".



وأشارت "نور"، خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"،: "كان فيه مشروع مع فنان معروف بس مكملش علشان في الأول والآخر دا نصيب".



وأضافت: "المواضيع دي ممكن تحصل في ثانية علشان بيكون فيه نصيب ومتسهلة وممكن لا"، لافتة: "الكلام اللي اتقال وقتها إنه طلب مني إني أبطل تمثيل وأقعد مش صحيح".