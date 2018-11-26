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توك شو

نورعن عدم ارتباطها بشخص من الوسط الفني: مجاليش حد.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
محمد القاضي
علقت الفنانة نور عن سبب عدم ارتباطها بأحد من داخل الوسط الفني، قائلة: "مش حكاية مفكرتش دا نصيب، ومجاليش حد".

وأشارت "نور"، خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"،: "كان فيه مشروع مع فنان معروف بس مكملش علشان في الأول والآخر دا نصيب".

وأضافت: "المواضيع دي ممكن تحصل في ثانية علشان بيكون فيه نصيب ومتسهلة وممكن لا"، لافتة: "الكلام اللي اتقال وقتها إنه طلب مني إني أبطل تمثيل وأقعد مش صحيح".
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