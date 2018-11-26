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أخبار العالم

روسيا تستخدم الأسلحة لإيقاف 3 سفن أوكرانية بالبحر الأسود

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي استخدام السلاح لإيقاف ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، وذلك عبر زوارق دورية روسية احتجزت.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه تحرك لأن السفن الأوكرانية دخلت بصورة غير قانونية للمياه الإقليمية الروسية وتجاهلت التحذيرات وقامت بمناورات خطرة.

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إن ثلاثة بحارة أوكرانيين أصيبوا في الواقعة وإنهم يتلقون الرعاية الطبية. وأَضاف الجهاز أن حياتهم ليست في خطر.
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