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مرأة

طريقة صحية ومبتكرة لتحضير الكيك فى دقائق

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:30 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
جددي في الطريقة التى تقدمين بها الكيك لأسرتك إليك طريقة سهلة وصحية على طريقة الشيف إلهام فتحي.

المقادير
1 كوب سكر
1/2 كوب حليب
3/4 كوب زيت
1 كوب توت بري مجفف
فانيليا
2 2/1 كوب دقيق
بيكنج باودر
3 بيضات
بشر ليمون
1/2كوب جوز مطحون

طريقة التحضير:
اخلطي المكونات السائلة ثم أضيفي الدقيق والملح والبيكنج باودر للخليط واخفقي و أضيفي الجوز واخفقي حتى يصبح المزيج كريمي ومتجانس و صبي المزيج في صينية الكيك وأدخليه الفرن لمدة 30 دقيقة.
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