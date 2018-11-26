طريقة صحية ومبتكرة لتحضير الكيك فى دقائق

جددي في الطريقة التى تقدمين بها الكيك لأسرتك إليك طريقة سهلة وصحية على طريقة الشيف إلهام فتحي.



المقادير

1 كوب سكر

1/2 كوب حليب

3/4 كوب زيت

1 كوب توت بري مجفف

فانيليا

2 2/1 كوب دقيق

بيكنج باودر

3 بيضات

بشر ليمون

1/2كوب جوز مطحون



طريقة التحضير:

اخلطي المكونات السائلة ثم أضيفي الدقيق والملح والبيكنج باودر للخليط واخفقي و أضيفي الجوز واخفقي حتى يصبح المزيج كريمي ومتجانس و صبي المزيج في صينية الكيك وأدخليه الفرن لمدة 30 دقيقة.

