طريقة صحية ومبتكرة لتحضير الكيك فى دقائق

جددي في الطريقة التى تقدمين بها الكيك لأسرتك إليك طريقة سهلة وصحية على طريقة الشيف إلهام فتحي.
المقادير
1 كوب سكر
1/2 كوب حليب
3/4 كوب زيت
1 كوب توت بري مجفف
فانيليا
2 2/1 كوب دقيق
بيكنج باودر
3 بيضات
بشر ليمون
1/2كوب جوز مطحون
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات السائلة ثم أضيفي الدقيق والملح والبيكنج باودر للخليط واخفقي و أضيفي الجوز واخفقي حتى يصبح المزيج كريمي ومتجانس و صبي المزيج في صينية الكيك وأدخليه الفرن لمدة 30 دقيقة.
المقادير
1 كوب سكر
1/2 كوب حليب
3/4 كوب زيت
1 كوب توت بري مجفف
فانيليا
2 2/1 كوب دقيق
بيكنج باودر
3 بيضات
بشر ليمون
1/2كوب جوز مطحون
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات السائلة ثم أضيفي الدقيق والملح والبيكنج باودر للخليط واخفقي و أضيفي الجوز واخفقي حتى يصبح المزيج كريمي ومتجانس و صبي المزيج في صينية الكيك وأدخليه الفرن لمدة 30 دقيقة.