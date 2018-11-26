وكالة فيتش تكذب أردوغان وتؤكد استمرار تدهور الاقتصاد التركي

كشفت وكالة فيتش عن استمرار تدهور جودة الأصول في النظام المصرفي التركي بسبب القروض المتعثرة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر مما هو عليه الآن خلال العام القادم، وذلك في تكذيب واضح لكافة تصريحات المسئولين الأتراك.



وتشير البيانات، التي نُشرت عقب الإعلان عن الميزانية العامة للقطاع المصرفي خلال فترة تسعة أشهر أن القروض المتعثرة لم تكن في القروض بالعملات الأجنبية، وأن المشكلة الأساسية كانت في كافة القروض بالليرة التركية تقريبًا؛ وهو الأمر الذي كان مثار دهشة وريبة في الوقت نفسه، وفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.



جاء ذلك عقب نشر وزير المالية التركي براء البيرق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لاحتواء الأزمة الاقتصادية في تركيا.



يذكر أن وكالة فيتش هي الوكالة الدولية الوحيدة التي منحتها تركيا أموالًا من أجل التصنيف.





