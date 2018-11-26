بعد وقوعها في المقلب.. نور تكشف حقيقة برنامج رامز جلال

علقت الفنانة نور علي برنامج المقالب لرامز جلال، قائلة: «من وجهة نظري وعلى حسب ما شاهدته غير مصنوع».



وأضافت "نور"، خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، أنها قامت بالذهاب إلى البرنامج كضيف مع كابتن مجدى عبد الغنى ولم تكن تعرف بوجود رامز، متابعة: «إذا كان البعض يرى أن البرنامج مصنوع فى حلقات أخرى فأنا لا أعرف، ولا أستطيع إلا أن أقيم عن تجربتى فقط».



ورفضت نور ذكر المبلغ الذى تقاضاته لتظهر مع رامز خلال البرنامج، واستغربت من بعض الأخبار عن اعتذار رامز لياسر جلال عن المقلب الذى وقعت فيه ببرنامجه.

