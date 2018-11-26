أحمد أيوب: نيدفيد لاعب مميز ومؤثر وهذا مركزه الأفضل في الملعب

تحدث أحمد أيوب مدرب عام النادي الأهلي السابق عن كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق الأحمر وقدراته الفنية.



وقال أيوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر شاشة "صدى البلد": "نيدفيد لاعب مجتهد وبيتم الاستعانة به في الاوقات الصعبة ويكون جاهزًا للمشاركة في أي وقت"، متابعًا "نيدفيد اتظلم في المشاركة في أوقات صعبة مع النادي الأهلي، كان بينزل علشان يساعد الفرقة وهو كان محتاج اللي يساعده".



وأضاف أيوب: "كان يتم الدفع باللاعب ايمانًا بقدراته، هو لاعب مؤثر وسيكون له دور كبير الفترة المقبلة".



وعن المركز الأفضل كريم نيدفيد، قال أيوب: "مركز خط الوسط هو الأفضل لكريم نيدفيد وطالبته بالتدرب كثيرًا في هذا المركز".