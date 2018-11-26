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لمواجهة الظروف الصعبة .. الليثي يحقق حلم سيدة بمشروع بقالة ببرنامج واحد من الناس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:17 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إن فقرة "حقق حلمك"، ببرنامج "واحد من الناس"، تعتبر من أقرب الفقرات إلى قلبي، معقبا: "بنسعد عندما نستطيع تحقيق أحلام وأمنيات كل محتاج وأيضًا رسم البسمة على شفاه تعاني من الآلام".

وأشار "الليثي"، إلى أن حالة اليوم هي لسيدة تدعى "تغريد محمد نجيب"، كانت تعاني من ظروف مادية صعبة، إضافة إلى عدم عمل الزوج بعد أن كان صاحب محل بطاريات واضطر إلى العمل لدى أصحاب المحلات، نظرا للظروف المادية الصعبة، مما اضطر الابن إلى ترك الدراسة والعمل لكي يساعد في مصاريف البيت.

وقام "الليثي" وكاميرا برنامج "واحد من الناس"، بالذهاب إلى منزلها والحديث معها وتحقيق أمنيتها وأهداها مشروع محل بقالة حتى يكون سببا في مساعدتها ومواجهة ظروف الحياة.

وفي الختام وجه "الليثي" الدعوة إلى كل المشاهدين لكي يتواصلوا مع إدارة البرنامج لتحقيق أحلامهم، معقبا: "ابعتولنا علي صفحة واحد من الناس، وهنيجي لحد عندكم نخبط عليكم".
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