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أخبار العالم

بداية من تركيا.. دول أوروبية تنتفض لإنهاء العنف ضد المرأة.. صور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:11 ص
صدى البلد
شريف سيد
شهدت العديد من عواصم ومدن العالم مظاهرات مناهضة للعنف ضد المراة، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للتنديد بالعنف ضد المراة الموافق 25 من نوفمبر الجاري.

رفع المحتجون في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول التركية لافتات مناهضة للعنف ضد المراة، وطالبوا بوقف هذه الممارسات، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وتقول جماعات حقوق الانسان إن العنف ضد النساء منتشر على نطاق واسع في تركيا، حيث تشير قاعدة بيانات على الانترنت يطلق عليها "النصب التذكاري" أن 337 امرأة على الأقل قتلا بسبب العنف المنزلي في 2018.

كما انتشرت التظاهرات في شيلي، وعدة مدن أسبانية وعلى رأسها برشلونة، بالإضافة إلى فرنسا وسوريا وغيرهم من الدول.
بداية من تركيا.. دول أوروبية تنتفض لإنهاء العنف ضد المرأة.. صور
بداية من تركيا.. دول أوروبية تنتفض لإنهاء العنف ضد المرأة.. صور
بداية من تركيا.. دول أوروبية تنتفض لإنهاء العنف ضد المرأة.. صور
بداية من تركيا.. دول أوروبية تنتفض لإنهاء العنف ضد المرأة.. صور
بداية من تركيا.. دول أوروبية تنتفض لإنهاء العنف ضد المرأة.. صور
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