ابنة الراحلة هند رستم تروى كواليس دخولها مجال السينما

روت بسنت رضا، نجلة الفنانة الراحلة هند رستم كواليس خوض الراحلة العمل السينمائي قائلة: "والدتي خاضت مجال التمثيل بالصدفة".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن والد هند رستم كان يعترض على دخول مجال الفن والتمثيل بحكم شغله لواء شرطة وأثناء مشاهدته أحد الأفلام داخل السينما تم اكتشافه من بعض المتواجدين، موضحة أنها حققت النجاح بسرعة كبيرة للغاية.



وأردفت: "والدتي كانت ذات شخصية قوية وانعكس ذلك على أدائها التمثيلي".



وأوضحت أنها اعتزلت العمل السينمائي في عمر الـ 45 عاما، موضحة أن سبب اعتزالها هو هبوط السينما المصرية.

