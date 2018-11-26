طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا

أكد الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، أن الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب عند السيدات وتم تطويره لزيادة الرغبة الجنسية لديهن.



وقال خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن العلاج فشل في أمريكا خلال 2010 كعلاج للاكتئاب، ولكن بالبحث وُجد أن العلاج يزيد من الرغبة الجنسية للسيدات.



وأردف: "لو واحدة عندها ختان وخدت العلاج مش هيعمل معاها حاجة، لأن الدواء بيشتغل على المخ وبيزود الرغبة الجنسية وليس على الأعضاء التناسلية".