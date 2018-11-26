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الاتصالات: المأذون سيحمل تابلت لعقد القران وتسجيل وثيقة الزواج.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:13 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إطلاق عدد من الخدمات الحكومية الرقمية، وأصبحت متاحة للمواطنين مثل خدمة الزواج الرقمي للتقليل من ظاهرة زواج القاصرات.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة": "المأذون سيحمل حاسبا لوحيا تابلت يسجل عليه وثيقة الزواج للزوج والزوجة، وسترسل لحظيا إلى الهيئة المعلوماتية المصرية للتحقق من أعمار الزوجين، والتأكد من أن الزواج يتم في الإطار القانوني المنصوص عليه".

وأشار إلى أنه تم إطلاق سداد المخالفات المرورية، والحصول على شهادة إبراء الذمة من المخالفات من البريد، وهناك المزيد من الخدمات الرقمية التي سيتم إطلاقها الفترة المقبلة.
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