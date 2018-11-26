فائدة جمالية لن تتوقعيها لمعجون الأسنان

اقترب زفافك وتريدين وصفة سريعة للتخلص من الشعر الزائد وبدون ألم لا تترددي في تجربة الوصفة التالية لها مفعول السحر في التخلص من الشعر دون ألم يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".



المكونات:



ملعقة كبيرة من معجون الأسنان



2 ملعقة من الدقيق



4 ملاعق من الحليب



طريقة التحضير:

امزجى الدقيق ومعجون الأسنان ثم يضاف إليهم الحليب حتى يتشكل قوام سميك وبعد الانتهاء من ذلك يبقى الخليط جاهزًا لوضعه على مناطق الشعر بالجسم وتركه هكذا مدة تصل 30 دقيقة قبل فركه بقطع من القطن.

