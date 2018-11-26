ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

فائدة جمالية لن تتوقعيها لمعجون الأسنان

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
اقترب زفافك وتريدين وصفة سريعة للتخلص من الشعر الزائد وبدون ألم لا تترددي في تجربة الوصفة التالية لها مفعول السحر في التخلص من الشعر دون ألم يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".

المكونات:

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان

2 ملعقة من الدقيق

4 ملاعق من الحليب

طريقة التحضير:
امزجى الدقيق ومعجون الأسنان ثم يضاف إليهم الحليب حتى يتشكل قوام سميك وبعد الانتهاء من ذلك يبقى الخليط جاهزًا لوضعه على مناطق الشعر بالجسم وتركه هكذا مدة تصل 30 دقيقة قبل فركه بقطع من القطن.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. فيديو مرعب لنجاة أم وطفلها من الموت المحقق

مجدي يعقوب يكشف الإعجاز العلمي لمركز أسوان في تقوية عضلة القلب

مشادة بين صاحب مركز علاج إدمان وضحايا المركز على الهواء.. فيديو

زوجة البطل ساطع النعماني: هذا ما قاله ابنى ياسين بعد وفاة والده.. فيديو

روسيا تفتح النار على سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية

مصطفى بكري: مصر بكل فصائلها تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد حكيم العرب

علماء يشككون في نظرية التطور البشري.. ويؤكدون: كل البشر من أب واحد وأم واحدة

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

عبد المنعم السعيد: جولة محمد بن سلمان الخارجية تنهي أزمة خاشقجي

أحمد أيوب: لا وجه مقارنة بين حسام البدري وكارتيرون

سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور

تقرير دولي: الاقتصاد التركي ينهار تحت حكم أردوغان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟