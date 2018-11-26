الوفاء والاحترام يجمع مدبولي وإسماعيل ومحلب.. رؤساء حكومات ما بعد 30 يونيو تربطهم المودة.. صور

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان صورا تجمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسلفيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.



