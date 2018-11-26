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أخبار البلد

الوفاء والاحترام يجمع مدبولي وإسماعيل ومحلب.. رؤساء حكومات ما بعد 30 يونيو تربطهم المودة.. صور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:54 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
طارق موسى
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان صورا تجمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسلفيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. 

وظهر في الصور مدى الاحترام والمحبة بين رؤساء الحكومة المصرية السابقين ورئيس الوزراء الحالي، والذي يجسد المعنى الحقيقي للوفاء والاحترام، وهو ما تجلى في العناق والترحاب الذي ظهر بينهم.
الوفاء والاحترام يجمع مدبولي وإسماعيل ومحلب.. رؤساء حكومات ما بعد 30 يونيو تربطهم المودة.. صور
الوفاء والاحترام يجمع مدبولي وإسماعيل ومحلب.. رؤساء حكومات ما بعد 30 يونيو تربطهم المودة.. صور
الوفاء والاحترام يجمع مدبولي وإسماعيل ومحلب.. رؤساء حكومات ما بعد 30 يونيو تربطهم المودة.. صور
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