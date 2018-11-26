العلاج الحر: ترخيص مراكز الإدمان صارمة



وأوضحت أن مركز علاج الإدمان لابد أن يكون خاضعا لإشراف وزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى الأشخاص العاملين داخل المكان.







قالت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير عام العلاج الحر بكفر الشيخ، إن هناك اشتراطات حازمة من أجل الحصول على تراخيص مراكز علاج الإدمان.وأضافت في "تصريحات تلفزيونية"، أنه من ضمن الاشتراطات أن يكون المركز مسجلا باسم الطبيب في نقابة الأطباء، وبمنطقة الطب النفسي التابع لها المنطقة.وأردفت: "يجب أن تتوفر اشتراطات الأمان بالأجهزة واشتراطات الفصل بين الجنسين، واشتراطات سلامة وصحة نفسية، والابتعاد عن أماكن الكهرباء والزجاج، وتوفير العوالم الآمنة بكافة الطرق".