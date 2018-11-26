رئيس التايكوندو يهنئ المغرب لفوزها بتنظيم التصفيات الأفريقية

أرسل عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خطاب تهنئة للاتحاد المغربي بعد فوز المغرب باستضافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وأعرب عن ثقته الكاملة في أنها ستكون بطولة ناجحة و ان قيام دولة عربية شقيقة مثل المغرب بتنظيم البطولة علي أرضها هي في الحقيقة كأن مصر هي من نظمتها.



وكانت المغرب قد حصلت على شرف التنظيم بعد منافسة قوية مع مصر وساحل العاج .