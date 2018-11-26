سبب صادم لإصابتك بالأرق وزيادة الوزن معا

أعراض عديدة يجب أن تنتبهى لها مؤشر لوجود خلل لديك فى الهرمونات يحتاج إلى علاج إليك أبرزها يقدمها استشاري أمراض النساء الدكتور محمد منير لـ "صدى البلد".



1- زيادة الوزن بصورة كبيرة يرجع فى المقام الأول لوجود خلل فى الغدة الدرقية.



2- الأرق والقلق الدائم في الليل يعد من أهم أسباب الإصابة بخلل الهرمونات و بسبب ضعف إفراز هرمون البروجسترون الذي يفرزه المبيض.



4- الشعور بالتعب المستمر...يعد من أهم مؤشرات خلل الهرمونات وإضطرابات الغدة الدرقية.



5- نمو الشعر بشكل مفرط قد يكون المسبّب الخلل الهرمونى وعدم انتظام دورتكِ الشهرية قد يكون انخفاض هرمون الأستروجين أو تكيس المبيضين هو السبب.