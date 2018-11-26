ملعقة من هذه الوصفة الخارقة تخلصك من رائحة الفم الكريهة للأبد

هل تعاني من رائحة الفم الكريهة، وتشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك التغلب عليها بوصفة سهلة وسريعة يمكنك تطبيقها فى دقائق يقدمها موقع بولد "سكاي الهندي":



كل ما تحتاجين لتطبيقها:



كوب كبير ماء الورد



ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون



ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا



طريقة التحضير والاستخدام:



في وعاء ضعى كافة المكونات وأتركيها لتغلى لدقائق ثم أنزلي الوعاء من على النار قبل أن يبدأ الخليط بالغليان واتركي الخليط يبرد قليلًا ثم اسكبي الخليط في زجاجة محكمة الغلق ويمكن أخذ ملعقة كبيرة منه والمضمضة به جيدًا أكثر من مرة على مدار اليوم.