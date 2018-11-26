ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ملعقة من هذه الوصفة الخارقة تخلصك من رائحة الفم الكريهة للأبد

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:35 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعاني من رائحة الفم الكريهة، وتشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك التغلب عليها بوصفة سهلة وسريعة يمكنك تطبيقها فى دقائق يقدمها موقع بولد "سكاي الهندي":

كل ما تحتاجين لتطبيقها:

كوب كبير ماء الورد

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء ضعى كافة المكونات وأتركيها لتغلى لدقائق ثم أنزلي الوعاء من على النار قبل أن يبدأ الخليط بالغليان واتركي الخليط يبرد قليلًا ثم اسكبي الخليط في زجاجة محكمة الغلق ويمكن أخذ ملعقة كبيرة منه والمضمضة به جيدًا أكثر من مرة على مدار اليوم.
loading...

ترشيحاتنا

اليوم .. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير

رئيس جامعة طنطا يفتتح مهرجان الجوالة الـ 14.. صور

أحمد أيوب: لا أعلم سبب رحيلي عن الأهلي

الرئيس الفرنسي يشيد بالناشط السوري الراحل رائد الفارس

5 علامات تدل على حاجة جسمك لفيتامين د

حبس رئيس نادي الصيد السابق بتهمة تزوير نتيجة الجمعية العمومية

شاهد .. لحظة وقوع زلزال مدمر في إيران وهروب المواطنين

الجارديان: المملكة المتحدة تعيش لحظات إفاقة بسبب بريكست

شاهد.. أول توك توك كابورليه في مصر.. يحتوي على حوض سمك وشاشة عرض

أحمد أيوب: أنطوي أمامه فرصة تاريخية في مصر

سعد الصغير يوجه رسالة إلى نجله بعد زفافه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟