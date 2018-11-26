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أخبار العالم

تقرير دولي: الاقتصاد التركي ينهار تحت حكم أردوغان

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شريف سيد
كشف مؤشر الكفاءة الدولي، الصادر عن معهد الإدارة الدولي السويسري، هبوط تركيا هبطت 12 مرتبة في المؤشر لتحتل المرتبة 51 من بين 63 دولة شملها التقرير، وذلك خلال 13 عاما.

وفقا للتقرير، فإن مؤشر الكفاءة انطلق في عام 2005، احتلت تركيا وقتها المرتبة الـ39 من بين 63 دولة، وبدأت وتيرة حادة في التراجع خلال سنوات حكم الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلته وسائل الإعلام العالمية.

وفور بلوغ حكومة أدردوغان سدة الحكم في عام 2012 كانت تركيا في المرتبة 35، إلا أنه بحلول عامي 2015 و2016 تراجعت تركيا بشكل حاد إلى المرتبة 46 لتواصل تراجعها العام الماضي إلى المرتبة 53.


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