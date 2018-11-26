نوع من الأعشاب يساعد على تفتيح البشرة بسرعة لا تتوقعينها

هل تريدين تفتيح بشرتك بسرعة لا تتوقعينها وبدون استخدام مواد كيماوية يمكنك تحقيق ذلك بوصفة سهلة وسريعة تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ "صدى البلد".



كل ما تحتاجين إليه:



•ملعقتان كبيرتان من أزهار البابونج المسحوقة.



•ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.



•ملعقة كبيرة من الحليب.



•ملعقة من الخل.



•عصير ليمونة.



طريقة تطبيق الوصفة:



في وعاء صغير تمزج المكونات و توزع على البشرة وتترك 30 دقيقة ثم تشطف بالماء الفاتر ويمكنك تكرارها يوميا لمدة أسبوع إلى أسبوعين وستدهشين بالنتيجة.