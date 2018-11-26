زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل أمريكا الوسطى على الكاريبي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب ساحل أمريكا الوسطى على البحر الكاريبي.



وذكرت الهيئة أن الزلزال، الذي سُجلت قوته في البداية عند 5.9 درجة، وقع على عمق عشرة كيلومترات بينما يقع مركزه على مسافة 96 كيلومترا شمال شرقي سان أندريس في كولومبيا.



وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي إنه لا يوجد أي تهديد كبير بحدوث تسونامي.