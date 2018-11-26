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حوادث

أم أبو النمرس أغرقت رضيعها ببرميل مياه.. وزوجها هددها بفضح علاقتها الآثمة فقتلته

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:49 ص
مصطفي شحاتة مساعد
مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت مباحث الجيزة لغز العثور علي جثة رضيع داخل برميل بحمام منزله بأبو النمرس، حيث تبين أن والدته أغرقته بالمياه بعد إنجابها له سفاحا وخشية تعرضها للمعايرة به وفضح أمرها.

تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بغرق رضيع داخل برميل مياه في حمام منزله بقرية زاوية أبو مسلم بمدينة أبو النمرس، وجه بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث. 

وأفادت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث ان موظف بالمعاش أبلغ انه فوجيء بحفيده غارقا في برميل مياه بالمنزل، انتقلت علي الفور قوة أمنية لفحص البلاغ، وناقش ضباط مباحث والدة الطفل والتي تبين أنها تدعي سارة. م 22 سنة وقررت أنها فوجئت بغرق الطفل كما تم مناقشة باقي أفراد الأسرة. 

مع استمرار التحريات والمناقشات برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة اعترفت الأم أنها هي من قامت بقتل طفلها وأغرقته حيث إنها حملت به سفاحا من علاقة غير شرعية وعندما علم شاب يدعي نادر. ر وافق علي الزواج منها ونسب الطفل له وتزوجها حامل في شهر وأنجبت الطفل وادعي انه نجله، اشارت التحريات إلى ان الطفل يبلغ من العمر 4 اشهر ويدعي عمرو ثم لاحظت الزوجة تغير زوجها بعد ان ارتبط بعلاقة عاطفية مع زميلة له بالعمل وبدأ التشاجر بينهما. 

وشرحت التحريات أن الزوج مع تزايد المشاجرات مع زوجته هددها بفضح أمرها وأن الطفل ليس نجله وبعلاقتها القديمة كما أخبرها أنه سيقوم برفع قضية لتطليقها بعد إثبات عدم نسب الطفل له، فخشيت من افتضاح أمرها وقررت التخلص من ابنها خوفا من الفضيحة ومعايرتها به فملأت برميل بالمياه وألقته به محاولة ادعاء غرقه اثناء لهوه، القت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث أبو النمرس القبض على المتهمة.

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
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