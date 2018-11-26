تكريم الفائزين بمسابقة المولد النبوي ببئر العبد

كرم النادى الرياضي ببئر العبد وجمعية كنوز البردويل الفائزين والمشاركين في مسابقة المولد النبوى الشريف بحضور العميد إيهاب فرغلى رئيس مدينة بئر العبد.



كما تم تقديم عرض فني من طلبة المدرسة التجريبيه ومواهب إبداعيه فائزه في المسابقة.



وقرر رئيس المدينه تكريم فرغل عبد الحفيظ من المدرسه التجريبيه وعدد من المواهب بمكتبه.



حضر اللقاء منصور الرياضى الذى قدم 30شهادة تقدير و6جوائز أطقم رياضيه وصبيح الشافعى عن كنوز البردويل وقدم 9شهادات تقدير و6جوائز عينيه.صرح بذلك عبد الفتاح الإمام مدير مجمع إعلام بئر العبد



وقد استمع رئيس المدينة لآراء طلبة ومدرسين ومديرى مدارس فى منظومة الثانويه العامه الجديدة.