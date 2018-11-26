وفد الشباب والرياضة يزور نادي أسوان الرياضي لإقامة مشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.. صور

استقبل مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان وفد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور وجيه حمدى عميد كلية التربية الرياضية بالهرم ومحمد حمدى مدير عام الموهبة الرياضية بوزارة الشباب وأحمد الصادق مشرف مشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بالوزارة.





وتهدف زيارة وفد وزارة الشباب والرياضة لأسوان التي التقوا فيها بمجلس إدارة النادى داخل مقره بمدينة أسوان بحضور هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان إلى إقامة مشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بالمحافظة ، بجانب التعارف على المنشآت الرياضية والشبابية بنادى أسوان الرياضي.



