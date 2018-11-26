مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور

استقبل رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني، فى جناح كليوباترا العقارى على هامش فعاليات افتتاح معرض عقارات مصر، المقام بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





تشارك كيلوباترا العقارية فى الحدث العقارى الأكبر في أوروبا بمجموعة متنوعة من أحدث مشروعاتها العقارية وهو الجناح الوحيد الذى زاره اللواء الركن عبد الرحمن الصادق أثناء تفقده للمعرض، واصطحبه رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المجموعة في جولة داخل جناح كليوباترا، وقدم له شرحا تفصيليا لأحدث المشروعات العقارية التى يعرضها الجناح.





وعبر اللواء ركن عبد الرحمن الصادق عن إعجابه بمنتج كليوباترا العقاري، مؤكدا أن المشروعات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الخمس الماضية في مصر، سوف تكون فاتحة خير ليس للشعب المصري وحسب، ولكن أيضا لشعوب المنطقة، باعتبارها قبلة جديدة تجذب الاستثمارات من كل دول العالم وتوفر ملايين فرص العمل.





وأضاف المهدي فى حديثه لـ "أبو العينين"، أن مصر والسودان أخوة في التاريخ وأشقاء في العروبة وجيران في الحدود، ونموذج الشراكة بين مصر والسودان جذوره ممتدة وثماره منتظرة، وزيارة الرئيس السيسي الأخيرة للسودان كللت الجهود الدبلوماسية للبلدين خلال الفترة الماضية، وهي الزيارة السادسة للرئيس السيسي إلى السودان واللقاء الرابع والعشرين له مع الرئيس السوداني، وهذا له دلالة على عمق العلاقة بين الزعيمين، وعلى أن الدبلوماسية الرئاسية الناجحة أفادت كثيرا في تعزيز العلاقات المتبادلة.





كانت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ورجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، قد تفقدا جناح شركة كليوباترا العقارية، وذلك أثناء مشاركتها بافتتاح معرض عقارات مصر بلندن EPS، وتشارك فيه شركة كليوباترا العقارية بمشروعاتها المتنوعة.





وأشادت الوزيرة بحجم مشروعات شركة كليوباترا العقارية وما تقدمه من منتج عقارى متميز قادر على المنافسة الدولية.



