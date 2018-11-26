ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
مساعد الرئيس السودانى
مساعد الرئيس السودانى بصحبة رجل الأعمال محمد أبو العينين
طارق موسى
استقبل رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني، فى جناح كليوباترا العقارى على هامش فعاليات افتتاح معرض عقارات مصر، المقام بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تشارك كيلوباترا العقارية فى الحدث العقارى الأكبر في أوروبا بمجموعة متنوعة من أحدث مشروعاتها العقارية وهو الجناح الوحيد الذى زاره اللواء الركن عبد الرحمن الصادق أثناء تفقده للمعرض، واصطحبه رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المجموعة في جولة داخل جناح كليوباترا، وقدم له شرحا تفصيليا لأحدث المشروعات العقارية التى يعرضها الجناح. 

وعبر اللواء ركن عبد الرحمن الصادق عن إعجابه بمنتج كليوباترا العقاري، مؤكدا أن المشروعات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الخمس الماضية في مصر، سوف تكون فاتحة خير ليس للشعب المصري وحسب، ولكن أيضا لشعوب المنطقة، باعتبارها قبلة جديدة تجذب الاستثمارات من كل دول العالم وتوفر ملايين فرص العمل.

وأضاف المهدي فى حديثه لـ "أبو العينين"، أن مصر والسودان أخوة في التاريخ وأشقاء في العروبة وجيران في الحدود، ونموذج الشراكة بين مصر والسودان جذوره ممتدة وثماره منتظرة، وزيارة الرئيس السيسي الأخيرة للسودان كللت الجهود الدبلوماسية للبلدين خلال الفترة الماضية، وهي الزيارة السادسة للرئيس السيسي إلى السودان واللقاء الرابع والعشرين له مع الرئيس السوداني، وهذا له دلالة على عمق العلاقة بين الزعيمين، وعلى أن الدبلوماسية الرئاسية الناجحة أفادت كثيرا في تعزيز العلاقات المتبادلة. 

كانت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ورجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، قد تفقدا جناح شركة كليوباترا العقارية، وذلك أثناء مشاركتها بافتتاح معرض عقارات مصر بلندن EPS، وتشارك فيه شركة كليوباترا العقارية بمشروعاتها المتنوعة.

وأشادت الوزيرة بحجم مشروعات شركة كليوباترا العقارية وما تقدمه من منتج عقارى متميز قادر على المنافسة الدولية.

ويعد معرض عقارات مصر في لندن هو أول وأضخم معرض للعقارات المصرية في أوروبا ويضم كافة المشروعات القومية في مجال الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.. ويعد أيضا استجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.
مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور
مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور
مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور
مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور
مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور
مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور
مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور
مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

الوفاء والاحترام يجمع مدبولي وإسماعيل ومحلب.. رؤساء حكومات ما بعد 30 يونيو تربطهم المودة.. صور

رئيس قطاع الإسكـان: سداد مقدمات حجز نزهة التجمع الثالث حتى 17 ديسمبر

عبد المنعم السعيد: جولة محمد بن سلمان الخارجية تنهي أزمة خاشقجي

زوجة البطل ساطع النعماني: هذا ما قاله ابنى ياسين بعد وفاة والده.. فيديو

مجدي يعقوب يكشف الإعجاز العلمي لمركز أسوان في تقوية عضلة القلب

رئيس جامعة طنطا يفتتح مهرجان الجوالة الـ 14.. صور

شاهد.. أول توك توك كابورليه في مصر.. يحتوي على حوض سمك وشاشة عرض

أحمد أيوب يكشف عن الضرر الوحيد بعد الرحيل عن بيراميدز

شاهد .. لحظة وقوع زلزال مدمر في إيران وهروب المواطنين

البرلمان البريطاني يحصل على وثائق سرية تفضح مؤسس فيسبوك

عامل يهشم رأس مقاول بشوكة لودر ويدفنه بصحراء أكتوبر انتقاما لكرامته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟