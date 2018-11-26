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أخبار البلد

سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:03 ص
سفير مصر بلندن بصحبة
سفير مصر بلندن بصحبة رجل الأعمال محمد أبو العينين
طارق موسى
أثنى طارق عادل سفير مصر في بريطانيا بجناح كليوباترا العقاري، إذ استقبله رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية فى جولة بجناح "كليوباترا العقارية" المشارك فى معرض عقارات مصر بلندن EPS.

ويعد المعرض هو أول الأنشطة الوطنية التي يستهل بها السفير طارق عادل مهام عمله في العاصمة البريطانية بعد عمله كسفير للأردن. 

من جانبه أكد رجال الأعمال محمد أبو العينين، أن المعرض يؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من النجاح فى المجال العقاري، الذى يأتى متماشيا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج، والتى يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار جهوده الكبيرة لإيجاد منافذ لتحقيق رؤية مصر 2030.

كانت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ورجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، قد تفقدا جناح شركة كليوباترا العقارية، وذلك أثناء مشاركتها بافتتاح معرض عقارات مصر بلندن EPS، وتشارك فيه شركة كليوباترا العقارية بمشروعاتها المتنوعة.

وأشادت الوزيرة بحجم مشروعات شركة كليوباترا العقارية وما تقدمه من منتج عقارى متميز قادر على المنافسة الدولية.

ويعد معرض عقارات مصر فى لندن هو أول وأضخم معرض للعقارات المصرية فى أوروبا ويضم جميع المشروعات القومية في مجال الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية فى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ويعد أيضا استجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.
سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور
سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور
سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور
سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور
سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور
سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور
سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور
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