سفير مصر في بريطانيا يشيد بجناح كليوباترا العقارية بمعرض لندن.. فيديو وصور

أثنى طارق عادل سفير مصر في بريطانيا بجناح كليوباترا العقاري، إذ استقبله رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية فى جولة بجناح "كليوباترا العقارية" المشارك فى معرض عقارات مصر بلندن EPS.





ويعد المعرض هو أول الأنشطة الوطنية التي يستهل بها السفير طارق عادل مهام عمله في العاصمة البريطانية بعد عمله كسفير للأردن.





من جانبه أكد رجال الأعمال محمد أبو العينين، أن المعرض يؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من النجاح فى المجال العقاري، الذى يأتى متماشيا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج، والتى يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار جهوده الكبيرة لإيجاد منافذ لتحقيق رؤية مصر 2030.





كانت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ورجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، قد تفقدا جناح شركة كليوباترا العقارية، وذلك أثناء مشاركتها بافتتاح معرض عقارات مصر بلندن EPS، وتشارك فيه شركة كليوباترا العقارية بمشروعاتها المتنوعة.





وأشادت الوزيرة بحجم مشروعات شركة كليوباترا العقارية وما تقدمه من منتج عقارى متميز قادر على المنافسة الدولية.



