أبوالعينين يستقبل وزيرة الهجرة والسفير بجناح كليوباترا العقارية بمعرض EPS بلندن.. ومساعد الرئيس السوداني يخص الجناح بزيارة استثنائية يتخللها مباحثات بشأن العلاقات المصرية - السودانية .. فيديو وصور

أبو العينين:

معرض لندن يرسخ فكرة تصدير العقارات المصرية تماشيا مع رؤية السيسي

المعرض أكبر نافذة ترويجية للسوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية

الرئيس السيسى يسعى لإحداث تنمية عقارية في جميع مدن مصر





مساعد الرئيس السودانى لـ "أبو العينين":

مصر والسودان أخوة في التاريخ وأشقاء في العروبة وجيران في الحدود

الشراكة بين مصر والسودان جذورها ممتدة وثمارها منتظرة

الدبلوماسية الرئاسية الناجحة أفادت كثيرا في تعزيز العلاقات المتبادلة

مساعد الرئيس السوداني يشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا





وزيرة الهجرة:

كليوباترا العقارية تقدم منتجا متميزا قادرا على المنافسة الدولية

حجم المشروعات التنموية والعمرانية التي تمت في مصر خلال 4 سنوات إنجاز كبير

معرض عقارات مصر تجربة جيدة لعرض ما تم إنجازه من مشاريع على أرض مصر

المعرض يدعم بقوة تنشيط السياحة ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية





تفقدت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ورجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية جناح شركة كليوباترا العقارية، وذلك أثناء مشاركتها بافتتاح معرض عقارات مصر بلندن EPS الذي يقام في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٦ نوفمبر الجاري وتنظمه مؤسسة الأهرام بقاعة اكسل للمعارض بلندن تحت رعاية رئيس الوزراء ومشاركة وزارة الإسكان المصرية وتشارك فيه شركة كليوباترا العقارية بمشروعاتها المتنوعة.





وأشادت الوزيرة بحجم مشروعات شركة كليوباترا العقارية وما تقدمه من منتج عقاري متميز قادر على المنافسة الدولية.





وأضافت الوزيرة أن حجم المشروعات التنموية والعمرانية التي تمت في مصر خلال الأربع سنوات الماضية تعد إنجازا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لافتة إلى أن معرض عقارات مصر يعتبر فرصة قوية جدا أمام المصريين المقيمين بلندن للتعرف على أفضل الفرص الاستثمارية لهم في شراء وحدات سكنية أو ساحلية ببلدهم.





وتابعت أن هذا المعرض يعتبر تجربة جيدة؛ لعرض ما تم إنجازه من مشاريع على أرض مصر، ويدعم بقوة تنشيط السياحة ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، خاصة في إطار ما تقوم به الدولة من مشروعات بنية تحتية قوية وخلق مجتمعات عمرانية قوية في مختلف محافظات مصر.





من جانبه أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن معرض عقارات مصر بلندن EPS، يعد أكبر نافذة ترويجية للسوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية.





وأضاف فى كلمة له - على هامش فعاليات معرض عقارات مصر بلندن EPS الذي يقام في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٦ نوفمبر الجاري وتنظمه مؤسسة الأهرام بقاعة اكسل للمعارض بلندن تحت رعاية رئيس الوزراء ومشاركة وزارة الإسكان المصرية - أن المعرض يؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من النجاح فى المجال العقاري، الذى يأتى متماشيا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج، والتى يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار جهوده الكبيرة لإيجاد منافذ لتحقيق رؤية مصر 2030.





وأشار "أبو العينين" إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للعاصمة الادارية، إنما تؤكد نشاطه الملحوظ فى هذا المجال؛ لإحداث تنمية عقارية في جميع مدن مصر، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية للاستثمارات .





كان رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، قد استقبل اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني، فى جناح كليوباترا العقارى على هامش فعاليات افتتاح معرض عقارات مصر، المقام بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





تشارك كيلوباترا العقارية فى الحدث العقارى الأكبر في أوروبا بمجموعة متنوعة من أحدث مشروعاتها العقارية وهو الجناح الوحيد الذى زاره اللواء الركن عبد الرحمن الصادق أثناء تفقده للمعرض، واصطحبه رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المجموعة في جولة داخل جناح كليوباترا، وقدم له شرحا تفصيليا لأحدث المشروعات العقارية التى يعرضها الجناح.





وعبر اللواء ركن عبد الرحمن الصادق عن إعجابه بمنتج كليوباترا العقاري، مؤكدا أن المشروعات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الخمس الماضية في مصر، سوف تكون فاتحة خير ليس للشعب المصري وحسب، ولكن أيضا لشعوب المنطقة، باعتبارها قبلة جديدة تجذب الاستثمارات من كل دول العالم وتوفر ملايين فرص العمل.





وأضاف المهدي فى حديثه لـ "أبو العينين"، أن مصر والسودان أخوة في التاريخ وأشقاء في العروبة وجيران في الحدود، ونموذج الشراكة بين مصر والسودان جذوره ممتدة وثماره منتظرة، وزيارة الرئيس السيسي الأخيرة للسودان كللت الجهود الدبلوماسية للبلدين خلال الفترة الماضية، وهي الزيارة السادسة للرئيس السيسي إلى السودان واللقاء الرابع والعشرين له مع الرئيس السوداني، وهذا له دلالة على عمق العلاقة بين الزعيمين، وعلى أن الدبلوماسية الرئاسية الناجحة أفادت كثيرا في تعزيز العلاقات المتبادلة.





فيما أثنى طارق عادل سفير مصر في بريطانيا بجناح كليوباترا العقاري، إذ استقبله رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية فى جولة بجناح "كليوباترا العقارية" المشارك فى معرض عقارات مصر بلندن EPS.





ويعد المعرض هو أول الأنشطة الوطنية التي يستهل بها السفير طارق عادل مهام عمله في العاصمة البريطانية بعد عمله كسفير للأردن.



