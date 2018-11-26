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أخبار العالم

سقوط كثيف للأمطار على الإمارات.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
تشهد الإمارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، وذلك تسبب في سقوط الأمطار الرعدية، وظهور البرق فس سماع عدة إمارات هناك.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالإمارات دعا الجمهور بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، خاصة في الأماكن القريبة من المرتفعات، وبعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان، وضرورة القيادة بحذر خلال سقوط الأمطار.

وتعرضت عدة إمارات لسقوط كثيف للأمطار، فيما أعلنت السلطات في بعضها إغلاق المدارس بشكل مؤقت لحين اعتدال المناخ.
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