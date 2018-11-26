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أخبار العالم

أوكرانيا تطالب روسيا بتسليم البحارة المحتجزين لديها

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
أعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الإثنين، تقديم الجانب الأوكراني طلب إلى روسيا بإعادة بحارة سفن البحرية الأوكرانية المحتجزين إلى بلادهم.

وقال بيان الخارجية الأوكرانية: "تطالب أوكرانيا بتقديم مساعدة طبية عاجلة للجنود الجرحى، وضمان عودتهم الآمنة على الفور إلى وطنهم، وكذلك إعادة الممتلكات العسكرية المضبوطة وتعويض الجانب الأوكراني عن الخسائر التي لحقت به"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وناشدت وزارة الخارجية الأوكرانية حلفائها وشركائها لوقف روسيا "من خلال تطبيق عقوبات جديدة وقوية"، وكذلك تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو"، التي خرقت الحدود مع روسيا الاتحادية، حيث أصيب ثلاثة من البحارة.
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