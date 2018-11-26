شويكار: قصة حياتى لا تصلح لعمل سينمائى .. فيديو

أكدت الفنانة شويكار أنها تشاهد التليفزيون، وهناك بعض الفنانات المتميزات مثل منى زكى وهند صبرى وغادة عادل ودنيا سمير غانم، موضحة أنها لا تعلم سبب احتفال وسائل الإعلام بعيد ميلادها أمس.



وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى على قناة دى إم سى أنها احتفلت بعيد ميلادها يوم 4 نوفمبر الجاري بصحبة ابنتها وأحفادها وعدد قليل من أصدقائها، قائلة: حالتى الصحية السيئة سبب ابتعادي عن الإعلام ومبحبش حد يشوفنى تعبانة والحمد لله بقيت كويسة واديت الفن اللى قدرت عليه ولما لاقيت نفسى مش قادرة أواصل توقفت.



وأشارت إلى أن ميرفت أمين صديقة عمرها، وأن ابنتها لم تعمل في التمثيل لأنها تزوجت صغيرة السن ولم تفكر في دخول الفن، وقالت: " قصة حياتى مفيهاش حاجة تشد علشان تتعمل عمل سينمائي".

