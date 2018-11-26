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ثقافة

افتحوا الأبواب.. معرض فوتوغرافي للمصور العالمي خالد أبو الدهب بجاليري المشربية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقيم المصور المصري العالمي خالد أبوالدهب معرضه الفوتوغرافي بعنوان "افتحوا الأبواب” فى 1 ديسمبر المقبل، الذي يعد المعرض الثاني بمصر للعام الثانى علي التوالي، والمعرض الثالث عشر علي مستوي العالم؛ حيث يعبر فيه عن مفهموم الأبواب بالنسبة لمختلف شعوب وثقافات العالم ومدى ارتباطها بحياة الناس ارتباطًا معنويا.

وعن المعرض، يقول أبو الدهب : معرضي "افتحوا الأبواب " يعبر عن الحياة والأبواب بينهم فلسفة حياتية قوية فنجد الناس يبحثون عن باب للرزق؛ باب العمل؛ باب للسفر؛ باب النجاح؛ باب للتوبة؛ حتي الجنة والنار لها أبواب وفي الحياة أيضا نجد أبواب للغني؛ أبواب الفقر؛ وأبواب للسعادة؛ أبواب الحزن؛ أبواب للشقاء وأبواب الرخاء؛ أبواب للحب وأبواب الكره؛ أبواب للموت وأبواب الحياة.

الأبواب أيضا ترتبط ارتباطا وثيقا بالهوية؛ فعندما نسافر بلدان العالم نري الأبواب تتزين وتتلون بصبغة كل بلد وهويتا الفنية؛ إلي حد بات أن يجعلنا نتعرف على البلدان بمجرد أن نري أبوابها وعلي صعيد آخر نرى كل شيء في حياتنا متعلقة بداياته بباب معنوي لا يتحدث بيه الناس بينهم البعض؛ كل" يلتمس الباب الذي يريده .

وأوضح افتحوا الأبواب؛ أشارك فيها معايشتي لمختلف ثقافات وشعوب العالم عن فهمهم لمنطق الحياة والتعايش مع الآخر؛ معايشتي لهم كانت حقيقية بكافة تفاصيل الحياة من مسكن؛ مأكل؛ ومشاهدة ممارساتهم لمعتقداتهم؛ والعيش معهم بأسلوبهم ورؤيتهم للحياة.

عشت في معابد البوذيين بالتيبت؛ وشاهدت طقوس الهندوس في معابدهم أهمها وأكبرها في العالم؛ وعايشت الإنجليز في منازلهم وشوارعهم؛ والطاليان مع عائلاتهم وحياتهم اليومية؛ ومطابخهم و حتى قصورهم وبروتوكولات عائلتهم الكبيرة؛عايشت النوبيين في مصر وحضارتهم العريقة وأهل المدينة في شوارعها العريقة؛ وأهل الخليج ببدوهم وشيوخهم؛ في خيمهم داخل الصحراء وفي أبراجهم ناطحات السحاب؛ وأيضل شمال المغرب العربي بتونس بمدائنها العريقة والحديثة؛ و أخذت أتأمل كيف يري كل هؤلاء معني الأبواب في حياتهم وماذا يرمز لهم باحثا عن فلسفة جديدة تضيف لي أنا شخصيا؛ ولمن أراد أن يستفيد وعشاق زهو المعرفة.

وعبر أبو الدهب عن أمنيته أن يفتح كلا "منا باب" حقيقيا للآخر؛ ولو بمجرد أن يسمع كل منا الآخر؛ كما أتمنى أيضا أن يسأل كل منا سؤالا كل يوم؛ كم من باب فتحته اليوم للآخرين؟، وعن اعتزازه أن يقام المعرض بجاليري المشربية- المهندسين؛ لما يلعبه الجاليري من دور هام في صناعة الحركة الفنية المصرية؛ بقيادة ماجدة عميرة ، وأيضا لإيمان الجاليري بدور وأهمية الصورة الفوتوغرافية كجزء هام في الفن التشكيلي تماشيًا مع حركة الفن في العالم؛ حيث أقيم مؤخرا معارض فوتوغرافية ضخمة في عدد من متاحف الفن والجاليرهات في مختلف بلدان العالم.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض في 1 ديسمبر في تمام الساعة ال ٧مساء ؛بحضور عدد من الشخصيات العامة وكبار الشخصيات والفنانين التشكيليين.
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افتحوا الأبواب.. معرض فوتوغرافي للمصور العالمي خالد أبو الدهب بجاليري المشربية

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