إشكاليات المصانع المتوقفة وإعفاء الخشب التركي بمناقشات النواب اليوم

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء مناقشة 15 طلب إحاطة وأسئلة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء و المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، بشأن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد.



وتتضمن أيضا الطلبات عن سبل الاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة ، ارتفاع أسعار الأخشاب وتأثيرها على صناعة الأثاث، وعن قرار إعفاء الخشب التركي من الجمارك ، وطلب إحاطة مقدم من العضو زينب سالم ، عن استيراد الكاوتش بالمخالفة للقرار الخاص باستيراد السلع المستعملة ومخلفات البلاستيك والمطاط.



كما تتضمن أيضا سؤالين مقدمين من العضو غادة عجمي ، عن تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية، والعضو مهدي العمدة، عن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا.

