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برلمان

إشكاليات المصانع المتوقفة وإعفاء الخشب التركي بمناقشات النواب اليوم

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
تشهد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء مناقشة 15 طلب إحاطة وأسئلة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء و المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، بشأن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد.

وتتضمن أيضا الطلبات عن سبل الاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة ، ارتفاع أسعار الأخشاب وتأثيرها على صناعة الأثاث، وعن قرار إعفاء الخشب التركي من الجمارك ، وطلب إحاطة مقدم من العضو زينب سالم ، عن استيراد الكاوتش بالمخالفة للقرار الخاص باستيراد السلع المستعملة ومخلفات البلاستيك والمطاط.

كما تتضمن أيضا سؤالين مقدمين من العضو غادة عجمي ، عن تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية، والعضو مهدي العمدة، عن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا.
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