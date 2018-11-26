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أخبار البلد

القنصلية المصرية والمكتب العمالي يتابعان مقتل مصري داخل مزرعة بالسعودية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:14 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية إن القنصلية تتابع الحادث المؤسف الذي أسفر عن مقتل المواطن المصري بغدادي ناجي عبد الرؤوف بغدادي بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض، حيث أوفدت مندوبها إلى المستشفى الذي نقل جثمان الفقيد إليه لمتابعة فحص وإعداد تقرير الطبيب الشرعي.

كما يتابع المكتب العمالى عن كثب تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، فيما يتعلق بحقوق المتوفى لدى جهة عمله وإيصالها لذويه.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا صباح اليوم الاثنين، حيث أشار الملحق العمالي بالقنصلية ياسر غازي، إلى أن القنصلية أوفدت في نفس الوقت مستشارها القانوني إلى محافظة رماح مجددًا للقاء مسئولي الشرطة والنيابة للتعرف على آخر مستجدات التحقيقات وتحريات الجهات الأمنية.

وأشادت القنصلية بالتعاون الذي تبديه السلطات السعودية الشقيقة، معربة عن أملها أن تسفر جهودها الحثيثة عن التوصل إلى الجناة في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة.

وكان الوزير بمجرد علمه بالحادث قد أصدر تعليمات فورية، للمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث إنه قتل في خلال عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، فضلًا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وأنه تم نقله إلي أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
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