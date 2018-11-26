مصرع شخصين اختنقا خلال قيامهما بالتدفئة أمام ماكينة توليد كهرباء بالبحيرة

حاول شخصان الهروب من برودة الجو ليلا فكانا مصيرهما فقد حياتهما مختنقين بغاز ثانى أكسيد الكربون المنبعث من ماكينة توليد كهرباء قيامهما بالتدفئة داخل مزرعة دواجن بالقرية 18 لحوم بمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام.



وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من ركز شرطة أبوالمطامير من الأهالي بوفاة شخصين داخل منزل ملحق بمزرعة دواجن بالقرية 18 لحوم بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة كل من: المدعو "خالد ال ر" 58 سنة تاجر، المدعو "وائل ح س" 25 سنة عامل ومقيمان بذات القرية داخل منزل ملحق بالمزرعه ملك الأول وبمناظرتهما تبين (عدم وجود إصابات ظاهريه بهما)، وسلامة جميع الأبواب والنوافذ ووجود آثار عادم لمولد كهرباء داخل المسكن.



وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة.. أفاد بتقريره (عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الاختناق) ولا توجد شبهة جنائية.. وبسؤال شاهد الواقعة (أحد الجيران) المدعو "مصطفى ال ح" 50 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بحدوث تسرب شديد وانبعاث غاز أول أوكسيد الكربون من ماكينة توليد كهرباء داخل المنزل بالمزرعة المُشار إليها ووفاة المذكورين نتيجة استنشاقهما للعادم الناتج عنها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.