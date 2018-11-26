ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع شخصين اختنقا خلال قيامهما بالتدفئة أمام ماكينة توليد كهرباء بالبحيرة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
حاول شخصان الهروب من برودة الجو ليلا فكانا مصيرهما فقد حياتهما مختنقين بغاز ثانى أكسيد الكربون المنبعث من ماكينة توليد كهرباء  قيامهما بالتدفئة داخل مزرعة دواجن بالقرية 18 لحوم بمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من ركز شرطة أبوالمطامير من الأهالي بوفاة شخصين داخل منزل ملحق بمزرعة دواجن بالقرية 18 لحوم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة كل من: المدعو "خالد ال ر" 58 سنة تاجر، المدعو "وائل ح س" 25 سنة عامل ومقيمان بذات القرية داخل منزل ملحق بالمزرعه ملك الأول وبمناظرتهما تبين (عدم وجود إصابات ظاهريه بهما)، وسلامة جميع الأبواب والنوافذ ووجود آثار عادم لمولد كهرباء داخل المسكن.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة.. أفاد بتقريره (عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الاختناق) ولا توجد شبهة جنائية.. وبسؤال شاهد الواقعة (أحد الجيران) المدعو "مصطفى ال ح" 50 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بحدوث تسرب شديد وانبعاث غاز أول أوكسيد الكربون من ماكينة توليد كهرباء داخل المنزل بالمزرعة المُشار إليها ووفاة المذكورين نتيجة استنشاقهما للعادم الناتج عنها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

أرملة ساطع النعماني: خطاب محمد مرسي سبب وفاة زوجي.. فيديو

سبب صادم لإصابتك بالأرق وزيادة الوزن معا

صحيفة إنجليزية تبرز إنجازات صلاح مع ليفربول منذ قدومه

يونس: كنا الأحق بالفوز على الإنتاج بعد إضاعة العديد من الفرص الخطيرة

شويكار: قصة حياتى لا تصلح لعمل سينمائى .. فيديو

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 - 11 -2018

في ذكراها.. تعرف على فنان انتظر كوثر العسال 20 عاما ليتزوجها

لجنة الفتوى توضح حكم سجود التلاوة وصلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة

الحبيب علي الجفري يكشف عن عمل يجعل الله يغفر ذنوبك

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اختبار طبي أخير لأزارو لتحديد موقفه من مواجهة المقاولون

تقرير دولي: الاقتصاد التركي ينهار تحت حكم أردوغان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

مجلس النواب يناقش 6 قرارات جمهورية.. اليوم

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو

تحقيقات ١٢ ساعة في كمين العياط: السائق دهس الضابطين.. وتم اقتياده للقسم في مدرعة شرطة

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

التحقيقات تتواصل مع قاتل معلمته في الإسكندرية.. المتهم يمثل جريمته.. والنيابة تتحرى سلامة قواه العقلية.. والمتهم: لعبة بوبجي دفعتني لارتكاب الجريمة

ابنة هند رستم تكشف أسرار حياة الراحلة قبل وفاتها ووصيتها قبل الموت .. فيديو

إحدى الناجيات من غرق معدية المنوفية تفجر مفاجأة.. فيديو

عامل يصيب زميله بجرح نافذ بالصدر بسبب معاتبته لمعاكسة زوجته

الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر

مواجهة نارية على الهواء بين الطالبة بسملة والمدرس المتنمر بها.. فيديو

شادي محمد: لم أنتخب الخطيب عن قناعة شخصية .. فيديو

شاهد.. فيديو مرعب لنجاة أم وطفلها من الموت المحقق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وزيرة الثقافة تفتتح معرضا تحت 4 سنوات.. وتطلق فعاليات ملتقى أكاديمية الفنون.. صور

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

فيديو

قبل مغادرة منزلك.. تعرف على الطرق المزدحمة وبدائلها.. فيديو
الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو
شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟