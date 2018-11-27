سياحة النواب تستمع لرؤية وزيرى الطيران والسياحة اليوم

تشهد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى بيان وزيرة السياحة عن خطة الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة والهيئات التابعة لها، والحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية.



هذا ومن المقرر أن تشهد اللجنة أيضا الاستماع إلى بيان وزير الطيران المدني عن إنجازات وزارة الطيران المدني خلال الفترة السابقة والخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، ومناقشة آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين للنهوض بقطاعي السياحة والطيران المدني، والتنسيق بينهما في برامج تحفيز الطيران المدني.



كما يناقش الأعضاء فى لجنة السياحة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو صدقي، بشأن ما تم تداوله إعلاميًا عن تعرض "جيمس ديفيدز" أشهر دراج بريطاني لاعتداء لفظي من المارة أثناء قيادته دراجته في رحلة من الأقصر إلى مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أثناء ترويجه للسياحة المصري، ومناقشة الأجندة التشريعية، والجدول الزمني للزيارات الميدانية للجنة المزمع القيام بها خلال دور الانعقاد العادي الرابع.

