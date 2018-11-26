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أخبار العالم

الداخلية المكسيكية: سنرحل مهاجرين اقتحموا الحدود الأمريكية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية، اليوم الاثنين، إنها سوف ترحل 500 مهاجر حاولوا اقتحام الحدود الأمريكية .

وقالت الوزارة في بيان لها - حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم - إنه " تم القبض على مجموعة من المهاجرين بعد محاولتهم عبور الحدود بعنف و بصورة غير قانونية" .

وأظهر تسجيل بالفيديو عشرات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال، يتوجهون صوب الحاجز الذي يفصل البلدين بالقرب من بلدة تياخوانا، حيث قام حرس الحدود الأمريكي بتفريق المهاجرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بشكل تام إذا خرجت الحالة المتعلقة بأزمة قوافل الهجرة إلى بلاده عن نطاق السيطرة، ووقع مرسوما يعطي الضوء الأخضر للعسكريين المنتشرين عند الحدود باستخدام الأسلحة ضد المهاجرين في الحالات الطارئة.
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