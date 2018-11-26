الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس بدأت يوم الخميس الماضي، ووصلت ذروتها إلى يومي الجمعة والسبت تمثلت في أمطار رعدية شديدة على السواحل الشمالية، والقاهرة والوجه البحري، ووصلت إلى حد السيول على سيناء في منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر، لافتًا إلى أن درجات الحرارة انخفضت 5 درجات.



وحذر "عبد العال"،فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على كافة الطرق والتى ستستمر طوال فصل الشتاء،مشددا على ضرورة توخى أقصى درجات الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر.



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستكون فى المعدل مابين 24 درجة و25 درجة،منوها إلى أنه لا توجد اى احتمالات لسقوط أمطار خلال الفترة المقبلة.

