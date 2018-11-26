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حوادث

عامل يصيب زميله بجرح نافذ بالصدر بسبب معاتبته لمعاكسة زوجته

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:09 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيب عامل مقيم بقرية الطود بمركز كوم حمادة بالبحيرة "بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى" إثر تعدى زميله عليه بسلاح أبيض (مطواة)، بسبب حدوث مشادة بينهما، لقيام الأول بمعاكسة زوجته وتم نقل المصاب لمستشفى دمنهور العام.

وعلم مركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول المدعو "ع ع" 35 سنة عامل ومقيم قرية الطود دائرة المركز مصاب [بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحيه اليسرى]، وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام لاستكمال العلاج.

وبسؤاله اتهم كل من: "الشحات ع ال" 41 سنة عامل وشقيقه أحمد ومقيمان بذات الناحية بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزة الثانى وإحداث إصابته المُشار إليها لحدوث مشادة بينهما بسبب قيام الأول بمعاكسة زوجته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف أن سبب ذلك وجود خلافات مالية بينهم.. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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