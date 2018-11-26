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أخبار العالم

أوكرانيا تطلب المساعدة من الحلفاء للرد على روسيا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الاثنين، أن الجانب الأوكراني يطالب روسيا بإعادة بحارة سفن البحرية الأوكرانية المحتجزين بسبب خرقهم حدود الدولة الروسية إلى وطنهم.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان الخارجية الأوكرانية "تطالب أوكرانيا بتقديم مساعدة طبية عاجلة للجنود المصابين، وضمان عودتهم الآمنة على الفور إلى وطنهم، وكذلك إعادة الممتلكات العسكرية المضبوطة وتعويض الجانب الأوكراني عن الخسائر التي لحقت به".

وناشدت وزارة الخارجية الأوكرانية، حلفاءها وشركاءها لوقف روسيا من خلال تطبيق عقوبات جديدة وقوية"، وكذلك تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو"، التي خرقت الحدود مع روسيا الاتحادية، وتلقى 3 مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية المساعدة الطبية، ولا يوجد تهديد على حياتهم.
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