في اليوم العالمي لمكافحتها.. لهذه الأسباب يصاب طفلك بالسمنة

هل طفلك يعانى من السمنة المفرطة وتخشين إصابته بالأمراض ؟.. يقدم موقع "بولد سكاي" الهندي، أسباب إصابة الطفل بالسمنة ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة السمنة.



تعد أول أسباب السمنة عند الكثير من الأطفال هى الجينات والتي لها دور بارز في تلك المشكلة حيث ترفع احتمالية إصابة الأطفال بالسمنة الوراثية من 25 إلى 40%، كما أن زيادة شهية الطفل والتي تسعد بها الكثير من الأمهات تجعل الطفل يزداد وزنه ليصبح سمينًا، كما تعد عادات الطفل مثل شرب المشروبات الغازية وقلة ساعات النوم من الأسباب الأخرى التي تزيد من السمنة.



وأشار الموقع إلى ضرورة أن تمنع الأم سهر أطفالها لفترات طويلة، وتناول الحلويات والمشروبات الغازية كهدية ومكافئة.

