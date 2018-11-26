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حوادث

تعرف على خريطة الكثافات المرورية بمحاور وميادين القاهرة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:23 ص
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
محمد صبرى - اسلام مقلد
تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، معدلات سير متوسطة على كل المحاور، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية، ولم تشهد الطرق سوى 7 مؤثرات على حركة المرور على النحو التالي:

- يوجد أحجام مرورية بجسر السويس القادم من اشارة القبة ومتجه للتجنيد نتيجة سقوط شجرة

- ظهور كثافات مرورية مطلع كوبرى الحرفيين القادم من السلام ومتجه لمحور جوزيف تيتو

- يوجد كسر ماسورة مياه خلف الجهاز المركزى للمحاسبات بصلاح سالم وتسريب المياه وتم توجيه 3 شفاطات

- يوجد أحجام مرورية بمحور الشهيد القادم من كوكاكولا ومتجه للمشير، نتيجة سيارة معطلة أمام دوران أبو بكر، ويفضل سلوك الثورة الآن

- ظهور أحجام مرورية أعلى كوبرى 15 مايو أمام القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة

- يوجد أحجام مرورية بالأوتوستراد أسفل الدائرى نتيجة مصادمة بين سيارتين ومصاب للمتجه لكوبرى التونسى

- ظهور أحجام مرورية أعلى كوبرى الحدائق أمام القادم من الوايلى ومتجه للفنجرى

وأفاد مصدر أمنى، بأنه تم انتشار الخدمات المرورية بأماكن الكثافات لتسيير حركة المرور لمنع امتدادها لباقى الكبارى والأنفاق التى مازالت الحركة المرورية تعمل بها بشكل جيد وطبيعى، مضيفا أنه لا ينصح سائقى السيارات بتعديل باقى المسارات.

وأكد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث، لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، وتوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.
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