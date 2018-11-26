فى اليوم العالمي لمكافحتها.. كارثة تهدد حياة الأجنة بسبب سمنة آبائهم

ذكرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة عن الحد، من المرجح أن يعاني أطفالهم من السمنة أيضًا.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت الدراسة إنه على الأقل خمسة من الآباء يعانون الآن من زيادة الوزن أو السمنة، وهذا ما يشكل ناقوس خطر على الأجنة، لافتة إلى أن معظم البرامج لمكافحة هذه المسألة تستهدف النساء الحوامل، لحثهن على عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الحمل.



ومع ذلك، هذه الدراسة الجديدة من قبل جامعة بريستول تحذر من أن نمط الحياة قبل الحمل، بين الرجال والنساء على حد سواء، يمكن أن يكون أكثر أهمية من نظام غذائي الحمل للمرأة فقط.



ويحذر الخبراء من أن الدراسة تؤكد أن ارتفاع معدلات السمنة بين المراهقين يمكن أن يكون له آثار مدمرة على صحة الجهاز الهضمي للأجيال القادمة.



واستخدم التقرير الذي يقوده الدكتور ديبي لولور معلومات أكثر من 3 آلاف مجموعة من الأمهات والأطفال، وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات، كما قدم أيضا وصفا شاملا لكل سمات الأيض لكل طفل، والذي يستهدف التمثيل الغذائي للشخص من قبل عدد من العوامل، وتشمل هذه مستويات الدم من الكولسترول، والدهون، والجلوكوز، والأنسولين، وضغط الدم.



وثقت الدراسة هذه العوامل في سن 16 أو 17، وحتى عام 31، ووجد الباحثون أن عادات تناول الطعام لدى المرأة أثناء الحمل كان لها تأثير كبير على عملية التمثيل الغذائي للطفل، وايضا عرضة للتعرض لمشاكل الأيض البطيء.



وجاء هذا خلافا للدراسات السابقة، فقد وجدوا أدلة قليلة لربط الأم عادات الأكل الحمل إلى استقلاب الطفل في وقت لاحق في الحياة، وكان الارتباط الواضح الوحيد بين مؤشر كتلة الجسم قبل الوالدين.



ووجدت الدراسة، التي نشرت في العام الماضي أن، بغض النظر عن علم الوراثة، فإن تناول السكر وانخفاض ضغط الدم يزيد من خطر أن يولد طفل كبير.