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أخبار العالم

العاهل الأردني وامبراطور اليابان يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والإمبراطور الياباني أكيهيتو اليوم الاثنين، عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، والحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني - الذي يزور اليابان حاليا - ، والامبراطور أكيهيتو، في القصر الامبراطوري في طوكيو.

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره لليابان على دعمها المتواصل للأردن في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالمملكة، مشيدا بالدور الإنساني لليابان في دعم اللاجئين.


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