ضبط موظف استعان بـ 4 آخرين للتنقيب عن الآثار بالوادي الجديد..صورة

نجحت الاجهزة الامنية بالوادي الجديد، في القاء القبض علي موظف و4 اخرين اثناء التنقيب عن الاثار بمنزل احدهم بواحة الخارجة وعثر بحوزتهم علي ادوات حفر.



وردت معلومات الي العقيد وليد الشرقاوى مفتش مباحث الخارجة بقيام أحمد. ع. ا 45 سنة موظف بالتنقيب عن الاثار في منزله والاستعانة بــ 4 اشخاص اخرين للقيام باعمال الحفر، فور اخطار اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد وجه بسرعة القاء القبض عليهم بعد التاكد من دقة المعلومات لمحاربة جرائم الاتجار والتنقيب عن الاثار.



وافادت التحريات، التي اجريت باشراف اللواء عصام مهنى مدير الادارة العامة للمباحث ان المتهم الرئيسي يسعي وراء الثراء السريع بالحفر والتنقيب خلسة عن الآثار مستعينا بعض الأشخاص، فتم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة أمنية تراسها النقيبان أحمد الابيض ومحمود حمادة معاونى مباحث الخارجة من ضبط المتهمين متلبسين بالحفر داخل المنزل.



وتبين من المعاينة وجود حفرة عميقة وعدد من ادوات الحفر، تحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



وواجه احمد جعفر رئيس نيابة الخارجة المتهمين بتحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة التي اوردت بان الحفر داخل المنزل بهدف البحث عن الاثار واستخراجها للاتجار بها وأمر بحبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.