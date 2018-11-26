ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط موظف استعان بـ 4 آخرين للتنقيب عن الآثار بالوادي الجديد..صورة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار
ندى حمودة – أحمد مهدي
نجحت الاجهزة الامنية بالوادي الجديد، في القاء القبض علي موظف و4 اخرين اثناء التنقيب عن الاثار بمنزل احدهم بواحة الخارجة وعثر بحوزتهم علي ادوات حفر.

وردت معلومات الي العقيد وليد الشرقاوى مفتش مباحث الخارجة بقيام أحمد. ع. ا 45 سنة موظف بالتنقيب عن الاثار في منزله والاستعانة بــ 4 اشخاص اخرين للقيام باعمال الحفر، فور اخطار اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد وجه بسرعة القاء القبض عليهم بعد التاكد من دقة المعلومات لمحاربة جرائم الاتجار والتنقيب عن الاثار.

وافادت التحريات، التي اجريت باشراف اللواء عصام مهنى مدير الادارة العامة للمباحث ان المتهم الرئيسي يسعي وراء الثراء السريع بالحفر والتنقيب خلسة عن الآثار مستعينا بعض الأشخاص، فتم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة أمنية تراسها النقيبان أحمد الابيض ومحمود حمادة معاونى مباحث الخارجة من ضبط المتهمين متلبسين بالحفر داخل المنزل.

وتبين من المعاينة وجود حفرة عميقة وعدد من ادوات الحفر، تحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وواجه احمد جعفر رئيس نيابة الخارجة المتهمين بتحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة التي اوردت بان الحفر داخل المنزل بهدف البحث عن الاثار واستخراجها للاتجار بها وأمر بحبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.
loading...

ترشيحاتنا

صحيفة إنجليزية تبرز إنجازات صلاح مع ليفربول منذ قدومه

ابنة هند رستم تكشف أسرار حياة الراحلة قبل وفاتها ووصيتها قبل الموت .. فيديو

شاهد.. وزيرة الهجرة وأبو العينين يتفقدان جناح كليوباترا العقارية بمعرض EPS بلندن

اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية

مركب السلايف غارت.. هاري يترك القصر بعد خلاف كيت وميجان

شاهد.. كيف تضامن لاعبو الدوري الإيطالي مع حملة العنف ضد المرأة

ملعقة من هذه الوصفة الخارقة تخلصك من رائحة الفم الكريهة للأبد

قبل مغادرة منزلك.. تعرف على الطرق المزدحمة وبدائلها.. فيديو

التحقيقات تتواصل مع قاتل معلمته في الإسكندرية.. المتهم يمثل جريمته.. والنيابة تتحرى سلامة قواه العقلية.. والمتهم: لعبة بوبجي دفعتني لارتكاب الجريمة

الإمارات تعرض فيديو لاعتراف البريطانى المتهم بالتجسس

إحدى الناجيات من غرق معدية المنوفية تفجر مفاجأة.. فيديو

رجيم سريع لإنقاص الوزن بسرعة لا تتوقعينها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي دعما للمرأة

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وزيرة الثقافة تفتتح معرضا تحت 4 سنوات.. وتطلق فعاليات ملتقى أكاديمية الفنون.. صور

فيديو

مساعد الرئيس السودانى للسيسى: سر وعين الله ترعاك..فيديو
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية
شاهد.. وزيرة الهجرة وأبو العينين يتفقدان جناح كليوباترا العقارية بمعرض EPS بلندن
نبيلة مكرم: سعيدة بالمشاركة المصرية في معرض EPS بلندن.. فيديو
قبل مغادرة منزلك.. تعرف على الطرق المزدحمة وبدائلها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟