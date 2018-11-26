انفصال شيماء سوباشي عن زوجها المنتج التركي أجون ليجالي

نشرت جريدة حرييت خبرا يؤكد شائعات انفصال الحسناء التركية شيماء سوباشي عن زوجها الإعلامي والمنتج التلفزيوني التركي الشهير، ومالك قناة 8tv التركية أجون ليجالي، بعد عام واحد من زواجهما، دون توضيح الأسباب.



كان الثنائي قد تزوجا العام الماضي بعد علاقة عاطفية طويلة بينهما دامت 8 سنوات كاملة، أُقيم حفل الزفاف في شواطىء سانت تروبيز بفرنسا، واقتصر الحضور على العائلتين والأصدقاء المقربين جدًّا، وكان من أبرز المشاهير الحاضرين الثنائي الرومانسي التركي الأشهر، المغنّي والممثل الوسيم مراد بوز وحبيبته الممثلة آصلي إينفر بطلة "عروس اسطنبول"، والمغنّي مصطفى صندل، والمغنية هاديسا، ومقدّم البرامج الكوميدي إيسر ينينلير الذي قدّم فقرات الحفل على المسرح.



